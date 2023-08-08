人工智慧（AI）題材大熱，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價水漲船高，調研機構ALETHEIA看好AI伺服器與AI GPU加速器成長性強大，將輝達目標價喊上1000美元，供應鏈為之震動。知名分析師陸行之則分析5大關鍵，直指台積電CoWoS目前產能受限，加上不是所有資料中心客戶都表現積極，ALETHEIA的數字有些樂觀。

陸行之在個人粉絲團上發文表示，像輝達這種長期產業趨勢向上的公司，喊一個比較高的目標價，總有一天會等到，分析師遲早會對，看誰先喊先贏。

陸行之指出，目前59位分析師給輝達的平均目標價為501.81美元，ALETHEIA喊價居然高了一倍，首先第1個關鍵在於，ALETHEIA這篇報告由兩位香港分析師發出，並非美國分析師，他認為像輝達這種美國重要公司，不可能放手讓亞洲分析師來看，值得關注的是，輝達盤後股價沒因為這篇報告而大漲。

第二點，ALETHEIA預測輝達資料中心營收，在2024、2025 年分別來到727億、969億美元，兩年整體營收達到853、1100億美元，資料中心營收占比高達85%、88%，大幅高於其他分析師預期的577億和697億美元。

第三點，ALETHEIA預期輝達為了滿足AI伺服器市場龐大的需求，將著手於大幅增加AI GPU的產能，預估NVIDIA的AI GPU產能，會在2024年增加2.5 倍。陸行之分析，目前台積電CoWoS 產能受限，加上不是所有資料中心客戶都表現積極，例如亞馬遜、Meta，資本支出還季減，也都大幅增加大模型 AI 運算，他認為ALETHEIA的數字有些樂觀。

第四點，ALETHEIA預期輝達毛利率在2024、2025年，將分別達到72.8%、73.7%，高於市場預期的 70.5%、70.2%，陸行之說，這假設基礎應該取決於超微能否破壞掉輝達的超額獲利結構。

最後一點是ALETHEIA預期輝達每股盈餘（EPS）會在2024、2025年到17.25、23.46美元，也是分析師預期的兩倍以上，難怪給的目標價也是加倍。

輝達執行長黃仁勳將於美國時間8日在洛杉磯的「SIGGRAPH 2023」進行演講，輝達昨日股價上漲1.65%收在454.16美元。