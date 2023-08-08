成都世大運閉幕式今晚舉行，總導演甲丁揭秘節目亮點。（觀察者網）

今天（8月8日）晚上，成都第31屆世界大學生夏季運動會閉幕式將在成都露天音樂公園舉行，閉幕式主題為「夢想．點亮未來」，共動用約600名演員，融合儀式和文藝表演，總時長約70分鐘。

據央視新聞報導，閉幕式舞台以「手機」為設計主元素，手機視窗高低錯落堆疊出舞台形象。而文藝表演部分則將通過一名「大運拍客」的視角，向全世界呈現一場歌舞劇式的青春盛會。

總導演揭秘成都大運會閉幕式

據成都世大運官網消息，萬眾矚目的成都第31屆世界大學生夏季運動會已進入尾聲，日前，成都第31屆世界大學生夏季運動會閉幕式總導演甲丁、閉幕式執行總導演魏思佳在接受媒體專訪時，揭秘了閉幕式的精彩亮點。

在兩位總導演看來，閉幕式更像是一場青春歡樂的嘉年華，又飽含著告別的深情和對未來的憧憬。這是一場公園裡的閉幕式－閉幕式選址成都露天音樂公園，這是世界大型體育賽事開閉幕式走出場館、走進公園的一次突破。

另外，這是一場用「直播」來呈現的閉幕式，即將接受觀眾的檢驗：閉幕式舞台以「手機」為設計元素，手機視窗高低錯落，並創造性增設一名「大運拍客」，完成一場全球聯動的青春「直播」。

世界大型賽事開閉幕式走進公園，呈現開敞式無邊界的嘉年華。

成都大運會閉幕式將在成都露天音樂公園舉行，光是場地的選擇，就足夠挑戰。魏思佳說，「這是很創新的！」這也是世界大型體育賽事開閉幕式走出場館、走進公園的一次突破。

這要基於總導演甲丁的「大運會情結」和「成都情結」。22年前，大運會首次來到中國大陸舉辦，甲丁擔任了2001年北京世界大學生夏季運動會的閉幕式總導演，如今再度執導，他也希望通過成都大運會對自己做一個總結。同時，甲丁與成都還有著深厚的緣分，他的事業起步在成都，滿滿的回憶都是騎著自行車在小巷子里感受煙火氣、騎到都江堰感受壯麗山水。因此，成都大運會閉幕式的任務，甲丁希望憑著對成都人的瞭解，呈現出成都人骨子裡的標新立異。

甲丁堅持要「破圈」，第一個打破的就是常規的舞台形式。

不用地屏、不用投影，也不在一個體育場館裡。成都大運會閉幕式的舞台被搬到了成都露天音樂公園，分為遠、中、近三個表演空間。

近處，演員隨時深入觀眾區的貼近式表演；中處，是閉幕式主脈絡的情節和人物；遠處，是黃昏草坪、露營焰火營造的公園氛圍。以此表達空間拓展到外場，歡樂的感染力拓展到整個公園。

「我們把整個音樂公園打造成圍爐的感覺。」魏思佳表示，在三景表演空間的層次之下，最為特殊的是無邊界的外景，最遠端一眼望去，就覺得成都是個好愜意好浪漫的地方，因為綠油油的草坪、高大的天幕、五彩的帳篷以及一家男女老少的席地而坐、所有在旁邊露營的遊客都可以作為整台演出的一個背景，都無形中成為演員的一部分。

「我們真的沒有刻意地設計，我覺得是成都、是這個區域本身，對於生活那麼美好的狀態，很自然就流露出來了。」魏思佳感嘆說。

這樣在山水田園中享受人與自然和諧相處的狀態，正是導演組所挖掘的成都。「現在說成都化，不再只是簡單的說九眼橋、都江堰了，真正的成都化，是要走進成都人的心裡，展現出城市精神。」

甲丁表示，他看到的成都有兩個關鍵詞，一個是公園城市示範區，一個是國際音樂之都。舞台的形式呈現公園城市特點，舞台的內容則解讀國際音樂之都的內涵。整場閉幕式，將通過歌舞劇來表達音樂，演繹心靈的交流。

事實上，整場閉幕式，公園城市的線索就像一個個「彩蛋」埋在細節裡。

甲丁透露，閉幕式的小高潮觀眾將會看到一株裸眼3D的珙桐樹扎根在舞台之上，從觀眾的身邊一直爆炸式延伸到半空中，茂盛的姿態展現蓬勃的生命力，將瞬間震撼觀眾。這株來自6000萬年前的植物被譽為「植物界的大貓熊」，珙桐的苞片酷似鴿子的翅膀，暗紅色的頭狀花序看起來像鴿子的頭，也被命名為「鴿子樹」。

「在我們迎接所有代表團的旗幟入場時，整體視覺設計就是鴿子花，你可以有所想象，這棵樹就完全扎根在舞台之上，而且中間開出了鴿子花。」甲丁表示，引導員都有兩片鴿子般白色的翅膀，當各個代表團的旗幟在舞台匯聚時，鴿子花也在舞台上片片花開，這種生長於四川地區的珍稀樹種，將向世界傳遞和平的希冀。

距今已經1000多年前的《蜀川勝概圖》也將呈現在舞台之上。「蜀江兩岸山川名勝、廳堂樓館，美不勝收。」相傳為北宋畫家李公麟名作，曾被列為四美之一的繪畫藝術珍品。閉幕式上，通過舞台設計將以古今對照的方式呈現，讓《蜀川勝概圖》中的盛景，對照當前公園城市示範區建設的風貌，用這兩個畫面展現成都的城市進化，歷史的縱深感撲面而來。

直播間搭上舞台，全世界發彈幕 「大運拍客」全程現場直播閉幕式。

直播作為一種形式，融入了閉幕式全程。閉幕式將打破單一表演空間的平衡，讓央視直播間搭建在舞台的正中央，作為整場演出的一部分。當觀眾進入直播間後，實時發送的彈幕和點贊也將投射到演出現場。無論觀眾身在天涯海角，使用哪國語言，只要貢獻出精彩的內容和話語，都有機會在閉幕式的現場得以呈現。

尤其是，舞台主屏呈現為裸眼3D視窗，視覺感覺十分新、奇、特、巧。在這裡，「蓉寶」將會不斷變裝，成為戴著耳機聽音樂的「潮貓」，成為說唱俑造型的「古裝貓」，成為龐克造型的「機器貓」，裸眼3D的視覺技術讓「蓉寶」隨時要跳出屏幕與人互動，靈動萌翻全場。

閉幕式創造性地增設一名「大運拍客」，全程進行現場直播。為什麼選擇直播？「它是最時尚最普及的，大家接受信息最變通的一種方式。」甲丁表示，希望一以貫之的直播觀念能夠給大家注入「現在進行式」的感覺。現在年輕人溝通是無極限的，靠的就是手機來連通彼此，通過直播反映了當下的狀態，因為有手機、有互聯網，讓我們消融了彼此的距離。

魏思佳透露，實際上，整個閉幕式圍繞在一個鏡頭下，這個鏡頭由這位「大運拍客」掌鏡。作為拍客，他貫穿閉幕式的始終，由他的鏡頭、他的眼睛來帶領所有的觀眾走進閉幕式70分鐘的12項流程當中。所以他的直播鏡頭就是閉幕式的眼睛，他是全場的靈魂人物。

魏思佳透露，當倒計時開始的時候，「大運拍客」的出場方式一定會讓所有人驚呼，他會和現場觀眾一起倒數，「希望現場所有人都能感受得到，他第一次亮相時的出場是如此的特別。成都是一座雪山下的公園城市，雪山之巔等待大家的仰望。」

此外，舞台現場有31塊手機屏幕，象徵著成都第31屆世界大學生夏季運動會，最中間的一塊就是「成都窗」。魏思佳說，直播所代表的年輕人「去中心化」的表達，也將嵌入在閉幕式的許多細節中，比如31塊手機屏就將呈現觀眾的實時狀態。

舞台的左右區，還分別有一群大學生組成的歡樂合唱團live演出，以及由電聲樂隊、打擊樂隊和光感樂隊組成的樂團。大學生們身穿五彩斑斕的學士服，青春的主題演繹輕鬆又有儀式感。「這一次，大家眼睛看到、耳朵聽到的都發生在當下，一切都是現在進行式。」甲丁表示，要讓青春充分享受此刻。

國際大體聯會歌用光感樂隊呈現，說唱俑與流行女團「夢幻聯動」。

「把歡樂進行到底、把告別深情化，這個是我們特別注重的。 」甲丁透露，閉幕式基於他對成都人「創新」和「樂觀」特質的挖掘，通過巴蜀地區文化與當下年輕群體中的流行表演形式進行混搭融合，碰撞出符合青年審美的藝術形式，同時用音樂表達成都人的自由浪漫 。

他認為，成都世大運徹底改變了或者影響了成都一代人的生活，在告別的時候，成都人的生活實際上已經緊緊地貼上了世大運的標籤。那麼這個標籤到最後要撕去的時候，應該留下一些痕跡。「我希望給大家留下一點心靈的痕跡，讓大家記住某個場景，記住某個橋段，記住某個我們跟成都人交流的時候所期望彼此傳遞的那種情感。」

他將成都大運會閉幕式設定為一個有情節、有人物、有情感的大型音樂歌舞劇，堅決將以往的國際綜合賽事在開閉幕式上的慣用手段全部規避。「這回無論從作詞作曲，還是到編導的整個呈現手法，都是一以貫之的狀態，它不是篇章化的，或者橋段化的。」甲丁舉例說，整場閉幕式形成了完整的音樂體系，音樂全部阿卡貝拉化（Acappella，無伴奏合唱），用世界最前衛最潮流的方式來表達音樂。

最典型的就是閉幕式把60餘年不變的國際大體聯會歌用了光感樂隊呈現。「大體聯的官員來看時也感到amazing，從來沒聽過這樣的東西，但這個東西我就讓它誕生，我也希望從此以後又形成一個新的形式，變成現在的年輕人的心聲。」甲丁說，把唱誦式的會歌換成新的形式來表達，將是意外的好聽與創新。

成都武侯祠博物館藏，東漢灰陶說唱俑（又稱「說書俑」），將現身今晚的成都世大運閉幕式。（觀察者網）

整場演出處處都希望能選取巴蜀獨有的文化內涵。

比如，在采風過程中，東漢時期的擊鼓說唱俑成為表達蜀地人文特性的不二之選。「這個形象太鮮明、太具喜感了，我們出土很多文物都一本正經，就說唱俑親切極了！」魏思佳說，導演組利用技術手段讓東漢時期的說唱俑在舞台上復活，在移動屏中的說唱將在大家的眼皮子底下「跳出屏幕」，「我相信那一剎那，所有的觀眾會很有驚喜。」同時，流行女團歌者將與說唱俑夢幻聯動，來一場古今和鳴。

作為一場世界性賽事的閉幕式，演出還講究世界性語言的表達。「我們選取了rap、hip-hop等年輕人喜歡的流行文化形式，跟傳統藝術進行碰撞和混搭，」魏思佳舉例說，川劇青衣與說唱歌手將以傳統與時尚的形式對歌，在一靜一動的舞台呈現、古典與潮流的元素碰撞、一唱一說的演繹過程中，充分展現當代成都的時尚風貌。

這場閉幕式，將為成都大運會畫上一個完美句點，但未來也由此開啓。甲丁表示：「我覺得最大的感受是成都這個城市必然有一個特別美好的前景，必然會給大家一個萬千氣象的感受，為什麼是這樣？因為成都人確實在努力地用創新改造這個城市。」