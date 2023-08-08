大陸民運人士王丹遭爆料9年前邀約李姓男子赴美，卻在美國飯店對李男強抱、強吻，意圖不軌，李男要求王丹道歉，但王丹卻不理會，李男向台北地檢署具狀控告王丹涉嫌強制性交未遂。據了解，北檢因王丹的住居所位於桃園，已向台灣高檢署聲請移轉管轄至桃園地檢署偵辦。

李男指控，他和王丹在2014年初認識，後續幾次聚會中王丹提及接下來要前往美國，並邀約他前往，王丹對他來說就是師長、前輩，名人願意帶著前往美國的邀約非常吸引人，但沒想到在美國的飯店中竟遭對方從身後用力抱住、強吻，甚至被推到床上，且王丹還意圖解開他自己的衣物，讓自己急忙喊剛動完手術，對方才作罷。

但事後王丹卻回應稱完全不存在相關事件，李男6月4日舉行記者會公布細節，拿出王丹在美國的私人住所及內部擺設的多張照片佐證、並要求王丹必須於6月6日前在社群軟體上公開回應並道歉，否則提告。

李男坦承，他沒想過會被一位前輩、名人，甚至是政治明星做出這樣的事情，當時僅19歲的自己非常震驚與害怕，情緒一直等到回台後才有辦法宣洩，雖然早就希望公開向大眾說出此事，但因為過去身心狀況不夠穩定，擔心無法接受輿論壓力，才一直沒有辦法公開，但相關證據一直都有好好保存。

李男認為，王丹有著強大的權勢及光環，可以把手伸進政治圈或學術圈對他打壓，讓他感到非常害怕，會選擇把事情公開，是因為最近有很多政治工作者說出自己遭受的不當對待與性騷擾，這些事情對他的啟發很大。

李因得不到王道歉，6月7日到台北地檢署遞狀控告王丹。李男指出，王丹為人師表，不應該做出這樣的事，只希望把過往遭遇說出來，他沒有想到自己會站上法庭要求王丹道歉。

對此，王丹曾在臉書回應，「接下來就是坦誠面對司法檢視，我不會有任何逃避，只希望司法秉公處理，還原事件真相」。李男則說全案進入司法程序，希望王丹面對自己做過的事。

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