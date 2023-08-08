父親節為爸爸們送祝福，賴清德：覺得孩子長大就像一瞬間的事。（翻攝自蔡英文臉書）

今天是父親節，蔡英文總統和副總統賴清德一早都在臉書發文，祝福全天下的爸爸們「父親節快樂！」賴清德表示，相信許多家長都和他一樣，覺得孩子長大就像一瞬間的事情。蔡英文則引電影《芭比》表示，雖然我們常常覺得爸爸的角色總是比較嚴肅，但是就像有各式各樣的芭比，「爸比」也有各種不同的樣貌

電影《Barbie 芭比》最近上映，掀起一波芭比風潮，讓過去爭議極大，被認為「讓女權倒退」、帶有歧視女性意涵的的芭比娃娃，透過電影，成為新一代的平權大使，不僅全球票房突破10億美元，也掀起討論熱潮。

蔡英文表示，最近有一部很「粉紅」的電影《芭比》上映了，在台灣也引起了很多不同的討論。雖然我們常常覺得爸爸的角色總是比較嚴肅，但是就像有各式各樣的芭比，「爸比」也有各種不同的樣貌，只是他們可能比較害羞，沒有表現出來而已。她相信所有的爸爸，聽到一句「父親節快樂」、「爸比，辛苦了」，都會很高興。

這幾天，台灣仍然有部分地區下著雨，有嚴重的災情。她說，可能有很多爸爸，正在幫忙救災、災後重建，她要謝謝每一位投入救災的人員、國軍弟兄姊妹，也要謝謝每一位爸爸，對家庭和社會的付出。「祝福全天下的『爸比』，父親節快樂！」

副總統賴清德也表示，相信許多家長都和他一樣，覺得孩子長大是那麼地快，就像一瞬間的事情。但幸好我們與孩子共同創造的回憶，是能永恆放在心中的甜蜜。

他在臉書貼出當年讓孩子當馬騎的照片及插畫表示，就像這張照片，留下了他與兩個兒子一起玩騎馬打仗的笑容。「同仁貼心地幫我另外繪製成插畫版，不曉得大家覺得有像嗎？」也祝福「所有的孩子傻瓜們，父親節快樂！」