有民眾日前在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區發現逾千隻遭放生的鵪鶉，如今放生民眾找到了。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

郭女供稱，因上天旨意需要消災祈福，因此向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子到清水岩放生，當天有另名陳姓友人協助開貨車載送。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

郭女供稱，因上天旨意需要消災祈福，因此向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子到清水岩放生。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

有民眾日前在彰化縣社頭鄉十八彎古道水源保護區發現逾千隻遭放生的鵪鶉，如今放生民眾找到了，彰化警方調閱監視器抽絲剝繭，發現5日有身穿紅色衣服疑宗教團體的民眾前往進行放生儀式，循線找到郭姓女子，其坦承購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子前往該處放生，全案依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。

彰化縣社頭鄉清水岩文創生態協會5日在十八彎古道水源保護區發現遭棄養的逾千隻鵪鶉，6日再前往查看，發現該批鵪鶉已死傷大半，遂緊急通報彰化縣動物防疫所，隨即展開全面清潔消毒，採樣化驗該批鵪鶉有無感染疫病，警方也積極追查該批鵪鶉來源。

警方表示，經連日訪查有目擊者稱於8月5日下午2點左右，有發現穿紅色衣服疑似宗教團體的民眾前往清水岩古道進行放生儀式，並當場放生鵪鶉，隨即調閱監視器畫面，發現5日下午有一輛符合特徵的自用小客車，車上駕駛身穿紅衣，載運鵪鶉前往放生地點。

經車牌查證後連繫車主，車主表示該車5日借給郭姓友人使用，並供稱郭女借車就是為了放生活動，警方7日通知郭女到案，郭女坦承5日下午2點有到清水岩古道參加放生活動。

郭女供稱，因上天旨意需要消災祈福，因此向友人購買300隻鵪鶉及友人贊助150隻斑鳩與鴿子到清水岩放生，當天有另名陳姓友人協助開貨車載送，她協助搬運，現場拜請神尊到場護持，訊後警方依規定函轉彰化縣動物防疫所，依法進行後續調查及處置。

彰縣府彰化動物防疫所指出，今天將通知嫌疑人到案說明，釐清並了解相關過程，若屬惡意遺棄動物的話，涉違反《動物保護法》，違者視情節輕重可裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。