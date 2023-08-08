新竹縣關西鳳山溪0612汙染事件，立委林為洲2日召開後續處理及求償方案協調會，縣府環保局長朱振群未到場，承辦人對何時能徹底清汙說明清楚，讓與會民代和民眾砲轟朱下台，縣長楊文科8日在主管會報宣布，朱振群「階段性任務」完成調簡任秘書，由副局長蕭宏杰代理環保局長。

蕭宏杰2007年環保局任職，歷任水汙、空汙及一般廢棄物科長，處理過霄裡溪汙染、遠東化纖空汙、新竹縣垃圾處理及興建BOO案焚化爐等重大環保事件，去年6月調升副局長。

朱振群擔任過中科環安組副組長兼勞動檢查中心主任、營建組代理組長，也曾到新竹市政府擔任交通局副處長等職，被縣長楊文科延攬出任環保局長，朱行事風格相當保守。

關西鳳山溪被艾斯巴達公司汙染，汙染源的貝克桶及受汙底泥，縣長楊文科指示朱振群儘速清除，但整體清汙計畫並沒有具體時程，日前立委林為洲召開協調會時，環保署、北水局及水公司都是派一級主管列席說明。

第一線的新竹縣環保局，只派承辦人到場，無法詳細說明整體清汙計畫，引發縣議員徐瑜新、羅仕琦及關西鎮代會主席仕典等民代評擊，砲轟朱振群下台。縣長楊文科今天在主 管會報宣布撤換，由副局長蕭宏杰代理局長。