大陸多地近日暴雨成災，山東也發生地震，澳媒指出，中國7月因自然災害造成的直接經濟損失增至411.8億元人民幣，超過今年前6個月的經濟損失總和，為正在恢復的中國經濟增加更多壓力。專家警告，中國須為糧食短缺做準備。

澳洲廣播公司（ABC）報導，北京遭遇有史以來最熱的6月，酷暑和乾旱對其他地區的農作物造成威脅。北京7月遭遇140年來最嚴重的降雨，全大陸有700多萬人受災。大陸中央氣象台預警稱，東北三省在八月份的降水量可能比正常水準高出50％。

澳洲蒙納許大學（Monash University）經濟學教授史鶴淩表示，近期自然災害的影響，對中國經濟造成「巨大打擊」。他指出，中國各級政府均已出現財政赤字，原因是三年清零政策耗光了政府的儲備。

史鶴淩指出，洪水出現在華北平原，那裡有很多農田。農作物被洪水淹沒會導致許多農產品出現短缺，且災難發生的時機真的很糟糕，目前中國經濟正在下行，自然災害會對人們的生活造成巨大影響。

史鶴淩認為，由於華北平原以前很少遭受洪災，因此中國有關部門也沒有做好應對洪水及其後續影響的準備。他說，大多數洪水通常襲擊黃河和長江附近的南部地區，這回損失如此巨大的另一個原因，就是地方官員不知道如何應對洪水。

報導指，被稱為中國「大糧倉」的黑龍江省，是最近受到杜蘇芮颱風影響的地區；經濟損失意外地拖累中國的季增長。