英國F-35和「颱風」（Typhoon）戰機發射先進短程空對空飛彈（ASRAAM）

俄烏戰爭邁入第18個月，烏克蘭戰場成了軍武創新和研發實驗室，而嶄新的「歐洲飛彈集團」（MBDA）機動陸基AIM-132先進短程空對空飛彈（ASRAAM）防空系統已在當地現身。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）7日報導，由軍備研究專家經營的「烏克蘭武器追蹤者」（Ukraine Weapons Tracker）帳戶在社群媒體X（原名推特）上推文說，當AIM-132由F35等戰機空射時，能打擊超過25公里外的目標，如今它裝在Supacat HMT高機動軍用卡車上，成了機動防空平台的一部分。

Supacat HMT是由英國提供給烏克蘭的，這款高機動軍用卡車經英國工程師改裝後，一次可發射兩枚先進短程空對空飛彈。軍事專家指出，車上靠近駕駛室處似乎裝了具備光電和紅外線性能的感測器轉塔（infrared sensor turret）。有人說，它可能還具備短程雷達性能。

#Ukraine: More of the fruits of British Assistance 🇬🇧 to the Ukrainian Army- MBDA ASRAAM IR anti-aircraft missiles mounted on a Supacat HMT truck to provide a mobile air-defense platform.



When fired from aircraft, the ASRAAM can hit targets more than 25km away. pic.twitter.com/nW1r96Aau3 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 4, 2023

Supacat HMT是款具有越野性能的兩棲軍車

而據基輔防空司令部1名軍官說，英國國防部送了一些改裝過的Supacat卡車到烏克蘭。這些系統主要用來攔截俄軍的伊朗製「見證者」（Shahed）自殺無人機蜂群。不過，其中有些也用來支援烏克蘭部隊反攻。此外，隨著戰爭持續，基輔也整合了不同種武器，以對抗俄羅斯威脅，好抗衡俄軍。

而Supacat這款6輪兩棲軍車能在崎嶇的地形上穿梭，除了駕駛外，還能運載8名士兵。由於它具有高機動性，因此能用以保衛重要的不可移動物，並在靠近前線的地方執行任務。至於AIM-132先進短程空對空飛彈則是由MBDA英國廠所打造，是一款紅外線導向式空對空飛彈，用在近距離作戰上。