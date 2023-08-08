分析師指出，AI族群今日高檔有壓，台指期也先行轉弱，台股今日開高震盪小幅區間整理，量能又放大並不是好現象，表示賣壓較大，預期將沒有太大的表現空間。

盤面上，台積電持平開出後，壓低在平盤下方整理；外資昨日大買緯創(3231)，股價大漲6%；技嘉今年全年度展望樂觀，股價漲幅在2%以上；營邦(3693)7月營收歷史高，股價飆漲漲超過6%；航空族群人氣足，長榮航(2618)、華航(2610)、亞航(2630)漲幅在3~4%不等；觀光股多頭氣盛，五福(2745)、山富(2743)、易飛網(2734)、老四川(2741)漲幅在5~7%不等。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，上週回檔已深的AI概念股，自上週五止穩後，昨、今日都見多頭火種，不過後市仍可能震盪，宜靜待量縮整理後，行情有望配合下半年企業營運回升而重回多頭軌道，建議逢拉回時布局趨勢性類股。

廖炳焜認為，從大環境分析，聯準會的升息循環進入尾聲，且美國7月就業數據仍反映經濟穩於復甦軌道，配合通膨下滑，雖然近期信評機構調降美債至AA+，一度引起美債殖利率上揚，國際股市回檔，然本次調降理由較為溫和且美國經濟不若2011年時脆弱，待8月台股量縮整理後，長線仍有望見到股市表現，選股策略聚焦半導體、AI相關、儲能及下半年業績成長股。