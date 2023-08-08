●台積電ADR周一收漲0.20%，收在每股96.35美元，換算台股價格為610.28元，儘管The Information報導蘋果iPhone 15系列採用3奈米製程的A17處理器委由台積電代工，且兩家公司簽署協議，在台積電為蘋果生產客製化晶片時由台積電吸收不良品的成本，這份協議將為蘋果在iPhone、iPad、Mac晶片方面省下至少數十億美元。但報導也指出，蘋果的訂單龐大到足以抵消台積電額外吸收的成本。

此外，德國《商報》（Handelsblatt）周一報導，政府內部知情人士透露台積電董事會將決定支持在德國德勒斯登（Dresden）興建晶圓廠，德國政府將提供這家全球最大晶圓廠50億歐元（約新台幣1741億元）的建廠補貼，且台積電將與博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）和恩智浦（NXP）等公司共同成立合資企業，來經營這座晶圓廠。

●特斯拉收跌近1%，其擔任財務長4年的Zach Kirkhorn意外離職，股價曾一度大跌4%。該電動車巨頭宣布財務長Kirkhorn將卸下職務，由會計主管Vaibhav Taneja接替，但未說明Kirkhorn突然去職的原因。

●「股神」巴菲特旗下多元控股公司波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）周一股價大漲3.4%，並創下歷史新高。該公司上周六發布財報，其上季由虧轉盈，且營業利益年增近7%並首度突破100億美元大關。

●BioNTech SE和莫德納（Moderna Inc）周一分別重挫7.5%和6.5%。BioNTech表示，新冠疫情相關的疫苖藥品需求暴跌導致季度營收受創，公司將削減藥物開發預算。同樣在前幾年因新冠病毒疫苖大發利市的莫德納遭到投銀Leerink調降股票目標價。