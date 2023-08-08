據衛福部統計，近10年來，青少年輕生死亡率持續上升，去年每10萬人口的死亡率達到10.7 人，創下近十年來的最高紀錄。衛福部國民健康署「青少年健康行為調查報告」顯示，國高中生在過去一年中曾認真地考慮過要輕生者約佔1／4，更有1／10嘗試過輕生者，研究發現高達5成以上沒有求助或接受治療，生命線總會因此開辦文字協談服務，盼讓青少年勇敢說出口。

是什麼原因讓青少年心中的煩惱無法說出口？根據生命線總會分析，原因包括缺乏青少年熟悉且願意使用的求救管道，在資訊環境中成長的青少年習慣生活於資訊科技下，資訊網絡已經取代真實互動，成為青少年生活和人際互動的主要重心。因此，運用數位資訊科技建立青少年易於使用的求助管道，成為青少年防治輕生的重要基礎。生命線總會因此啟動生命線「謝謝你跟我說」青少年文字協談服務，提供處於心理困境下的青少年除了電話以外的求助管道，標語「謝謝你跟我說」也間接代表肯定青少年勇敢地將心理健康問題表達出來的意義，開線至今已經有超過600人次來訊求助。

生命線說，有心理困擾的青少年表示在面對課業、人際或家庭的壓力時，不敢說出來的原因是「講了會把我當異類。」、「世界上不會有人理解我的。」等，一位在文字協談平台上來訊的青少年還說：「把自己的煩惱說出來是一場沒有勝算的冒險。」擔心不僅無法被理解，更糟的還可能會被直接否定，多重的恐懼與擔心是阻礙青少年求助的原因。甚至有青少年表示，就算已經向父母表達自己有憂鬱症傾向想去看醫生時，父母仍抗拒讓其就醫，認為生病是不夠努力或成績不好的推托之詞。在異樣眼光與未能即早就醫的狀況下，許多青少年因此陷入更嚴重的心理健康問題或自我傷害行為。

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