日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚官司纏鬥至今，日前江宏傑更大動作飛往日本，召開國際記者會控訴前妻福原愛不聽從日本法院判決，8月2日福原愛遭強制執行，隔日她提出抗告，不過福原愛因住所不明，因此儘管被判強制執行也找不到人；對此，日本法律界預測一旦福原愛被提刑事告訴，可能會被逮捕。

根據日媒《FLASH》報導，由於福原愛住所不定，因此遭質疑是為了不履行法律判決，在強制執行有困難；然而，針對此事關注跨國婚姻的律師分析，若江宏傑方提出刑事告訴，將會展開搜查，事情也就會演變成「逮捕到案」，他更推測若福原愛離開日本，使逮捕更加困難，將會引發更重的罪嫌，因此建議，她應要告訴對方自己的行蹤，服從法院的判決。

然而，江宏傑日本律師大淵愛子也做出回應：「我們在記者會說過了，保全命令下達後馬上生效，無論對方有無提出抗告，都必須執行，假設不遵從法院命令，又蓄意隱藏行蹤以阻礙強制執行，我們只能借用警察的力量」，但大淵愛子強調，此舉是因為江宏傑希望前妻能乖乖執行法院判決，讓事情圓滿落幕。

事實上，福原愛曾被傳疑似計畫移居新加坡，不過她近日回到日本被媒體捕捉到，當她看到記者後，先是低頭鞠躬，被問到有什麼話想說時，她僅回應：「很抱歉麻煩您了，現在還無法說什麼，只是祈求一切平安」，之後再深深一鞠躬。