陸軍澎湖防衛指揮部蔡姓上士因缺錢花用，多次在網路上辦理小額貸款後無力償還，聽從不詳男子指示、竊取部隊「極機密」資料轉售抵債，獲利104萬元。高雄高分院依貪污治罪條例判蔡男5年有期徒刑，褫奪公權3年，可上訴。

蔡男為了因應女友龐大的開銷，入不敷出，在網路上看到軍人低利貸款的訊息，多次借用小額貸款，漸漸債臺高築，還不出錢。業者得知他的身分後，開始誘導他提供軍事機密抵債。

2020年蔡男間多次違規攜帶電子設備進入營區，並翻拍或攜帶非他業務職掌的國軍內部文書檔案資料後，存放在他住處的個人電腦內，其中還有機密等級被列為「極機密」的情資，以及與作戰計畫有關的資料，再將資料交給不詳男子，直到2022年澎防部接獲舉報才得知此事。

澎防部當時並呈報國防部軍事安全總隊清查，再交由調查局國安戰力案蒐證，並前往澎湖營區蔡男辦公處所、住居所等地執行搜索，查扣手機、電腦相關證物。

蔡男當時態度配合並坦承犯行，檢方訊後命其6萬元交保候傳，並提起公訴。高雄高分院審理後，認定蔡男違背職務收受賄賂，考量他坦承犯行，依貪污治罪條例判5年、褫奪公權3年，不法所得全沒收，全案仍可上訴。