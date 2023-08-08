一名住天母的網友今在臉書社團發文表示，中山北路六段290巷一帶先是聽到「蹦」一聲，之後就停電了，其他人也有聽到相同的聲響，「好大的蹦一聲，然後家裡就停電了」，更有人說現場有多輛消防車抵達，台電表示，今9點30分因開關故障，造成北市士林區中山北路六段、克強路、忠誠路二段；北投區明德路等一帶2591戶停電，已立即轉供並派員搶修，已於10時24分全數復電。另有民眾疑似聽到聲響，為因配電熔絲開關故障引起相間短路致有聲響，非變電箱爆炸。

原PO今（8）日於臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》指出，中山北路六段290巷一帶疑似的變電箱爆炸，似乎停電了。貼文吸引在地人留言，「好大的蹦一聲，然後家裡就停電了」、「剛剛明德路118巷也停電」、「超大聲的，還好今天涼一點點」、「多輛消防車進來」、「天母大器旁，不知道哪棟不敢靠近，警察也來管制中」。

台電表示，今（8）日9點30分因開關故障，造成台北市士林區中山北路六段、克強路、忠誠路二段；北投區明德路等一帶2591戶停電，台電已立即轉供並派員搶修，2分鐘內（9點32分）復電逾五成（1415戶），剩餘1176戶已於10時24分全數復電。另有民眾疑似聽到聲響，為因配電熔絲開關故障引起相間短路致有聲響，非變電箱爆炸。