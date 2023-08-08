一名男子腎衰竭第4期且有蛋白尿，由於蛋白尿患者容易死於心臟病，某次男子突然胸痛掛急診後確認，心臟出現問題，但心導管檢查時，發現血管嚴重鈣化，若用氣球擴張術反會提高死亡風險，因此醫師告知男子只能吃藥暫緩症狀，男子感覺「如同被判死」而沮喪，後經腎臟科醫師建議改吃「魚素」後，至今6年未再胸痛，顯示心血管健康獲得改善。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》表示，上述男子處於腎病第4期，有蛋白尿現象，由於蛋白尿患者很容易死於心臟病，男子也經衛教得知此事。某天男子突然感覺胸痛，警覺可能是心臟血管疾病，趕緊掛急診，檢查發現，其心臟酵素過高，當夜直接進心導管室，但醫師檢查後發現，無計可施，「因為發現男子的血管嚴重鈣化，不適合使用氣球擴張術或放置支架，因此讓醫師相當棘手。」

江守山說明，研究曾發現，嚴重鈣化血管在氣球擴張術的氣球通過時，會刺激血小板的凝固作用，進而引發另一波心肌梗塞，更為致命，所以嚴重鈣化血管的處置相當困難，因此該名醫師最後只好開立抗凝血藥物給患者。

他表示，該男子對此相當沮喪，感覺如同被宣判「死刑」，「由於過去有研究指出，可透過吃魚素，也就是只吃魚肉與蔬果，可逆轉血管鈣化、保護心臟，因此我建議他改採此單一飲食，並要求停吃含高磷的所有加工食物，」男子至今追蹤6年，未再胸痛，且腎衰竭也未再惡化。

江守山表示，晚期腎衰竭患者必須限制蛋白質的攝取，眾多研究證明，魚類與植物性蛋白質，例如豆類，可大幅降低晚期腎衰竭死亡風險，並有研究指出，此種飲食可保護腎臟。