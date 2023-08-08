紐約可可期貨追隨倫敦可可自46年來高價回跌走勢，有跡象表明需求將逐漸下滑，不過赤字擔憂依然存在，9月可可跌34美元，報3476美元，市場人士表示9月可可的交易價格較12月折扣擴大，表明近期供應有所改善，或者需求減少。
咖啡期貨自一周低點反彈1.6%，終場9月阿拉比卡咖啡漲2.6美分，報163.95美分，目前ICE 交易所的巴西阿拉比卡咖啡大量上市，料將對其他地方小型農場手工採摘的優質咖啡豆構成壓力。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
周一紐約軟性商品期貨多數反彈上漲，其中原糖交投震盪，在早盤跌近1個月低點後，因逢低回補終場反彈收漲，以及多區生產前景並不樂觀提振，10月原糖漲0.05美分，報23.74美分，據了解，目前市場疲軟，且巴西收成的持續快速增長，並可能會進一步下跌。
紐約可可期貨追隨倫敦可可自46年來高價回跌走勢，有跡象表明需求將逐漸下滑，不過赤字擔憂依然存在，9月可可跌34美元，報3476美元，市場人士表示9月可可的交易價格較12月折扣擴大，表明近期供應有所改善，或者需求減少。
咖啡期貨自一周低點反彈1.6%，終場9月阿拉比卡咖啡漲2.6美分，報163.95美分，目前ICE 交易所的巴西阿拉比卡咖啡大量上市，料將對其他地方小型農場手工採摘的優質咖啡豆構成壓力。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
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