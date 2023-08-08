為了加速與消費者實體交易流程，並同時兼顧消費者的隱私，美國某知名大型連鎖旅館，開始採用Simpello的近場數位身份驗證解決方案。該解決方案可以應用在旅館的自助機台（KIOSK）讓消費者自助登記住宿與退房，或者是用在零售終端的自助結帳機台（POS）。Simpello透過由低功耗藍牙（BLE）和超寬頻（UWB）支援的去中心化錢包（Decentralized Wallet）技術，當消費者持有具數位身份驗證過的手機或行動裝置靠近裝有感測器的機台，距離在60公分內時，自助機台可主動識別身份，消費者無需取出自己的手機或行動裝置，即可安全的進行消費。

以美國一家大型連鎖飯店集團的實際應用為例，它所採取的解決方案為當消費者上網預訂住宿時，只需利用其個人手機或網路攝影機進行自拍，此解決方案會根據消費者自拍照產生一組臉部特徵值；再透過去中心化數據技術，將臉部特徵值與一個專屬的憑證（Token）儲存在消費者端的手機或行動裝置上。當消費者抵達旅館時，不須再向櫃檯提供任何紙本或數位預訂確認文件，只需要本人攜帶存有臉部特徵值與專屬憑證的手機或行動裝置，並走到自助登記機台前進行報到；如果飯店的自助報到機台偵測到事先儲存的臉部特徵值與消費者在自助報到機台前拍攝到的人臉特徵值相符，並且同時讀取到正確的憑證，就可以直接完成登記並取得房卡，不但節省消費者的飯店報到等候時間，也減少旅館業者員工的繁冗作業，可以提供更細緻的客戶服務。

在零售端點的POS機台也是類似應用情境，消費者只需要攜帶手機，在機台進行人臉辨識，就可以完成支付。消費者可以享受安全無接觸的付款方式，零售店也同時獲得了有價值的分析數據。