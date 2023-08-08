在德國慕尼黑進行的世界聽障保齡球錦標賽，中華代表隊繼男子雙人賽、女子雙人賽搶下2銀2銅後，台北時間7日晚間的男子三人組，謝盛福、陳建豪、張立孝3位選手爭取到銅牌，代表隊連3天有獎牌入袋，累計2銀3銅。

謝盛福、陳建豪是本屆聽障保齡球世錦賽中華隊發揮穩定的2位選手，在三人賽搭配經驗豐富的老將張立孝，開賽後即穩居領先集團，由於各國實力不斷進步下，位居領先位置的各隊組合成績都十分接近，到第5局結束，中華隊三人組合以2910分暫居第6，末局三人合力打出全場最高的678分、預賽合計3588分，擠下法國隊及日本隊，躍居第3種子進入4強挑戰賽。

4強挑戰賽中華隊遭遇到的對手還是宿敵韓國隊，中華隊三人組合打出夠水準的602分，可惜不敵韓國隊的668分，無緣晉級金牌賽，收下本項賽事的銅牌，中華代表隊在本屆聽障保齡球世錦賽的首面金牌還要再等等。