大陸反腐風暴席捲醫藥領域，醫藥代表被告知：暫時別來了。（界面新聞）

大陸微信公眾號《每日經濟新聞》8 日報導，大陸醫藥反腐正轟轟烈烈展開。

陸媒報導，8月7日，一張網傳圖片顯示，近日海軍軍醫大學第二附屬醫院（又名上海長征醫院）分別向上海諾華貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司發送處理建議函，要求開除4名醫藥代表。

另外，8月7日晚間消息，山東省紀委監委召開紀檢監察機關配合開展全省醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視訊會議。會議指出，堅持嚴打開路，全面排查問題線索，注重突出查處重點，嚴厲打擊行賄行為，精準把握政策策略，推動形成強力震懾。

值得注意的是，從7月31日開始，受「醫藥反腐」推動，大陸醫藥股持續下挫。在此期間，醫藥板塊市值蒸發超4500億元人民幣。

大陸界面新聞報導，以上處理建議函中寫明，長征醫院根據《關於回復在執紀檢查工作中發現有關情況處理意見函》，要求上海諾華貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司分別對涉案醫藥代表徐勝利、孟婷婷，陳夢瑋、李小娟予以開除或調離崗位處理，並且向該院回饋處理意見。

澎湃新聞報導，8月7日晚間，諾華中國提供聲明表示，近日，諾華中國收到來自某醫院函件，其中涉及所稱的兩名該公司醫藥代表。諾華對此事件高度重視。經查，函中提及一人已於2018年離職，另一人未被諾華聘任過。諾華始終秉持高道德標準進行合規運營。針對此函所反映情況，仍在進一步調查溝通中。

根據報導，上海諾華貿易有限公司和北京諾華製藥有限公司同屬於諾華中國。諾華是全球最大的醫藥公司之一，2022年，諾華集團淨銷售額達505億美元，其中創新藥業務占比為82％，非專利及生物類似藥業務占比為18％。據公司官網，自1987年以來，諾華已有近100款創新藥及新適應症在中國獲批，預計五年內在中國實現近40款新藥及新適應症獲批。

長征醫院則是集醫療、教學、科研為一體的綜合性三級甲等醫院。前身是1900年德國寶隆博士創辦的「寶隆醫院」，1930年更名為「國立同濟大學附屬醫院」，1948年更名為「中美醫院」；1955年10月成立「上海急症外科醫院」；1958年9月，列編「海軍軍醫大學第二附屬醫院」；1966年9月，經上海市批准對外稱「上海長征醫院」。

此輪醫藥領域反腐，也被市場稱為「史上最強」醫藥反腐風暴。陸媒報導，業者咸認，這次反腐部門聯動是非常罕見、非常高級別的動作，不僅連續出台文件，還實實在在地把院長、董事長帶走。

《每日經濟新聞》此前報導，今年至今，已有至少155名醫院院長、書記被查，數量超過去年全年兩倍。7月衛寧健康董事長周煒，賽倫生物董事長范志和分別因涉嫌行賄罪、涉嫌職務犯罪被查。

某知名外企的醫藥代表表示，約兩周前，他的工作狀態明顯變了，不用跑醫院，和醫生聯繫大都改用電話。有同行去了醫院，醫生告知，「近期形勢嚴峻，暫時別來了」。 一些藥企給藥代放起了假，只發基本工資。