根據衛福部資料，肺癌是全球死亡率最高的癌症，台灣2022年肺癌標準化死亡率為每10萬人21.8人，高居癌症死因第1位，雲林縣肺癌這幾年平均發生率偏高，中國醫藥大學附設北港媽祖醫院建議民眾可進行低劑量電腦斷層篩檢，目前衛福部補助肺癌高風險族群每2年1次免費篩檢，一般民眾也可自費篩檢。

媽祖醫院放射腫瘤科醫師程心怡表示，50至74歲具肺癌家族史，或有抽菸史民眾（每天抽1包菸，超過30年；每天2包，超過15年；戒菸少於15年），鼓勵安排低劑量電腦斷層篩檢，可降低20％的肺癌死亡率。

不過台灣肺癌病患有一半不曾抽菸，如具有二手菸史、肺結核或慢性阻塞性肺病史、高煮食指數大於或等於110、煮食時不使用抽油煙機等危險因子民眾，亦可在健康檢查時自費低劑量電腦斷層篩檢，早期發現得以及早治療。

程心怡說，電腦斷層篩檢可及早發現肺癌，63歲李先生從年輕時每天抽2包香菸，近日出現呼吸喘促與明顯喘鳴聲，前往媽祖醫院胸腔科就醫，透過電腦斷層影像發現肺部有9公分大腫瘤，切片確診肺部鱗狀細胞癌，經放射線治療腫瘤縮小42％，手術後僅住院6天即出院，持續定期追蹤，無復發跡象。

程心怡提到，醫學研究指出，東亞、年老、不抽菸女性，疑因人種基因關係，罹患肺癌機率高於西方，因此也要特別注意。72歲吳女士、83歲魏阿嬤，因聲音沙啞、慢性咳嗽、體重不明原因下降，經媽祖醫院電腦斷層影像發現肺葉有腫瘤，診斷分別為肺腺癌第3期、第4期，經治療咳嗽等情況明顯改善，腫瘤也有所縮小。