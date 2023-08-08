雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如、縣府環保局長張喬維、衛生局長曾春美等人今（8日）一早與支援噴灑藥劑的縣內各鄉鎮市清潔隊人員、陸軍36化兵群、軍陸軍第十軍團指揮部在古坑鄉荷苞村天浩宮集合，台北市府、新北市府、台中市府、南投縣府、彰化縣府亦支援噴槍及人力協助。（周麗蘭攝）

雲林縣府今徵調156名人力進行古坑鄉荷苞村及水碓村136公頃大清消，包含住宅以及農田，圖為消毒人進入噴屋宅內灑化學藥劑。（周麗蘭攝）

一名從事友善農耕的李姓農民不願消毒人員進入其農園噴藥消毒。（周麗蘭攝）

雲林縣自6月30日傳出第一例登革熱確診病例迄今累計135例，雲林縣府今（8日）進行已荷苞村為中心200公尺內包含住宅、農田共136公頃地毯式大清消，規模可能是全台最大，縣長張麗善親自督軍消毒，不過此舉引起友善農耕者反彈抗議。

衛生局的疫情調查顯示，大多數確診者有果園、筍園的足跡，為進一步貫徹足跡清消等工作，縣政鎖定古坑鄉荷苞村、水碓村等疫情嚴峻的土地包括農田、住宅，今、明兩天執行全面性化學防治行動。

雲林縣長張麗善、古坑鄉長林慧如、縣府環保局長張喬維、衛生局長曾春美等人今（8日）一早與支援噴灑藥劑的縣內各鄉鎮市清潔隊人員、陸軍36化兵群、軍陸軍第十軍團指揮部在古坑鄉荷苞村天浩宮集合，台北市府、新北市府、台中市府、南投縣府、彰化縣府亦支援噴槍及人力協助。

今天共出動156名人力同時進行，快速同步滅蚊3小時。雲林縣登革熱病媒蚊主要是白線斑蚊。

張麗善表示，雲林縣登革熱疫情除了古坑鄉，斗六市、臺西鄉也有確診案例，但都有古坑鄉的足跡，決定還是要作一次全面噴消，才能夠確保鄉親的安全，消毒過的竹園、果園都封園1個月，農民的收成損失，會給予相對補助。

她強調，封園1個月期限內，如果又進去採收或違反規定的，縣府會加倍處罰，1個月後的採收也會經過農藥檢測，合格才能販售。

雲林府今天執行全台最大規模化學防治，引起古坑鄉有機種植農民的強烈反彈，李姓農友表示，噴藥不是唯一辦法，這一個月來他園子內的蜜蜂都已消失，藥性降轉要3年，要從事友善耕作的農友怎麼辦？政府一定要正視這個問題。