珍煮丹黑糖珍珠鮮奶父親節特惠，中杯兩杯88元。（珍煮丹提供／吳娮翎台北傳真）

手搖飲珍煮丹歡慶父親節，推出8月8日「黑糖霸主1日限定」黑糖珍珠鮮奶中杯兩杯 88 元，原價 120 元，1人限購 2 組，限門市現場購買。

創立於 2010 年的「珍煮丹」在士林觀光夜市發跡，研製出黃金比例的 0.85 公分珍珠，以自炒黑糖蜜入珍珠芯，成為黑糖 珍珠手搖飲第一品牌，堅持不添加化學香料、色素，在美加、日韓、港澳等全球超過 12 個據點，門市突破 100 家，黑糖珍珠鮮奶是品牌經典商品，採用代表性 0.85cm祖傳黑糖秘製珍珠，搭配香純小農鮮奶，香濃不膩。