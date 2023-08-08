今天是父親節，台北市長蔣萬安也PO出大兒子手寫的父親節卡片，並強調他不是100分的爸爸，但會用100分的力量，緊緊把握與兒子們相處的每個片刻，盡可能參與三兄弟的成長過程。許多網友也大讚，並驚呼蔣萬安兒子的英文能力很強。

蔣萬安今（8）日在臉書PO出昨晚收到來自大兒子的父親節卡片，忍不住一陣鼻酸。蔣萬安強調，今年父親節對他來說很不一樣，因為他成為台北市市長，同時也是三個孩子的父親，而兩種不同的身份被賦予的責任都十分吃重。

每天繁忙的市政行程，讓家庭時光格外珍貴，蔣萬安提到，貼心的大寶總是體諒爸爸的忙碌，懂事協助蔣萬安的老婆照顧兩個弟弟，包括餵奶、陪玩甚至是換尿布，「爸爸都看在眼裡，非常謝謝你」。

蔣萬安坦言，他不是100分的爸爸，但會用100分的力量，緊緊把握與兒子們相處的每個片刻，盡可能地參與三兄弟的成長過程。蔣萬安也期許大兒子能繼續保有這樣的善解人意，健康快樂地成長，「謝謝你成為我的孩子，並且教會我成為一名父親」。

蔣萬安最後更感性表示，「在爸爸的心目中，你是全世界最棒的哥哥，相信媽媽跟弟弟們也這麼認為，我們永遠愛你」。

許多網友大讚蔣萬安兒子「懂事的孩子」、「好爸爸好家庭教出懂事的孩子」，也有許多網友注意到這封父親節卡片有許多段落是以英文書寫，並驚呼「市長的大兒子大寶英文字寫的好藝術看了好療癒」、「大兒子的英文能力已經很強了啊」、「大寶的英文作文寫的很好欸」。