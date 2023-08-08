尹晟龢指出，美國家庭的超額儲蓄與AI熱潮下的企業投資，推遲美國經濟衰退的發生時間，Q3出現衰退的機率在下降。並預期隨著通膨快速放緩，FED在七月升息之後，到年底前可望維持利率不變，並到2024年3月開始降息。一旦FED明確暗示暫停升息，甚至開始討論降息條件，皆會有利於債市的多頭表現。

尹晟龢指出，新興市場企業的財務營運持續保守，整體淨槓桿率降至1.1倍，續創近年新低，其中拉美企業的淨槓桿率降至1.5倍，更是從2020年的2.5倍明顯改善。淨槓桿率持續下降且維持低位，讓新興企業更能應對高利率環境，整體新興企業的短債覆蓋率也維持在1.3倍的安全穩健水平，也是近年高位。整體而言，新興市場企業基本面處於近10年多來最強勁的水平，且新興市場企業近幾年的保守穩健的營運，專注於負債管理與改善資產負債表，將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。

尹晟龢表示，新興企業持續去槓桿導致債券存量下跌，對債券價格可能會產生技術性支撐，因此整體而言，偏好高信用品質與高流動性的標的。操作上，偏好基本面穩健的亞洲企業債與主權債，但中國房地產仍維持減持建議。