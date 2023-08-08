隨7月中旬以來的股價震盪修正、MSCI上調台股權重機率大，加上8、9月份不少個股進行除權息與股息發放等，市場樂觀台股資金重催動能，第一金投信提醒，短期行情震盪加大，可能影響投資人長期持股信心，對於定期定額投資人而言，最重要的是嚴守紀律，才能加大股市長波段上漲後的獲利動能，另外，依照個人的風險屬性或經濟負擔能力，也可設定不同風險報酬狀態下的加、減碼扣款策略，堅持長期投資，是提高投資勝率的關鍵。

根據資料統計，2020年以來，台股宣布權重調整與外資買賣超動作有七成以上會呈現同向，第一金投信指出，若本次MSCI調升權重將有利於重催台股資金動能，加上近期AI股價急速拉回，良性釋放漲幅過大的獲利賣盤及籌碼沈澱，年底前在政策利多、股市銀彈逢低接手意願提升，台股正向表現可期。

第一金投信分析，7月中旬以來台股震盪加大，主要壓力來自短線漲幅過大，預估本益比已達18.7倍，相較過去十年的14.68倍大，大盤股利率3.16%，也較過去十年的4%偏低，短線指數評價偏高，造成大盤波動大，不過，年底前仍受到年底作帳、選舉行情，政策利多與護盤資金，支撐市場風險偏好，短線大幅拉回後，持續定期定額、定期不定額投資，有助平均投資成本，提升長抱投資勝率。

第一金投信說明，市場對於AI股的後市需求與投資動能期待度高，不過，從AI伺服器占相關供應鏈個股營收比重仍偏低，年初至今股價漲幅來自市場評價上修，企業獲利尚未實質反應，然而放長遠觀察，今年下半年、2024年來觀察，這些都是成長幅度最大的族群，短期漲幅過大、籌碼凌亂，第三季會看到籌碼沈澱期，然股價休息後，長期趨勢依然看好，後市仍樂觀預期揚升走勢。

除了對AI股的長期表現樂觀，短線看好的接棒族群，第一金投信提醒，可留意低基期的半導體族群，儘管相關族群第二季財報保守，半導體、IC設計與封測廠等都在法說會中下修全年展望，但從企業的營收成長年增率、庫存水準下降的趨勢等判斷，第一金投信指出，半導體企業可望在下半年見產業谷底，上半年股價漲幅落後主要反應獲利成長預期低，現階段為營運與股價低檔區，隨營收回復成長、庫存去化告終，營運動能與股價可望恢復成長力道。