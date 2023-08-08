法國警方今天逮捕一名55歲德國籍男子，原因是他讓妻子赤身裸體生活在惡劣環境中，據其妻所述，她被囚禁在這個家已經12年了。然而初步調查顯示，情況恐非如此。

法新社報導，她的丈夫否認上述說法，還說他的妻子患有癌症，由他負責照顧。

警方消息人士說，這名同為德國籍的女子起先被人發現在一處公寓的臥室裡，頭髮被剃光，全身多處受傷且營養不良。消息人士說，她可能遭到虐待。

法國檢察官葛萊迪（Olivier Glady）在法醫為其驗傷後告訴記者，她的健康狀況「不太好」，但他後來在記者會上說，初步檢查並未發現她有骨折或瘀傷，與媒體報導大相逕庭。

他說，驗血結果顯示她沒有明顯脫水，還說她對調查人員的說詞「前後不一」。

葛萊迪說，偵查方向可能正在從駭人虐待案轉向照護患者條件不佳。

他說，她頂著光頭且瘦骨嶙峋可能是癌症所致，而她半裸的狀態，可能是因為警察前往這棟公寓拘留她丈夫的時間點是在早上。

檢察官補充說：「根據目前調查，我們認為這似乎與摩澤爾（Moselle）地區的藍鬍子無關。」他指的是講述富翁殺妻的法國民間故事「藍鬍子」（Bluebeard）。

警方表示，這棟位於法國東部靠近德國邊境的公寓，臥室和其他房間都被金屬線封起。葛萊迪說，這麼做可能是為了讓他們飼養的10隻貓咪待在屋裡。

警方消息人士說，這名53歲女子打電話報警後，德國西部威斯巴登（Wiesbaden）警方立即通知法國同僚。

這對夫婦的鄰居艾莉西亞（Alicia）說，這些年來，這名男子都告訴大家他的妻子患有癌症。

她說：「我從未見過這名女士，我想她從沒離開過屋子。」

艾莉西亞說，「有時我會聽見尖叫聲」，但她認為那應該是病痛所致。

她還說，這名男子「非常有禮貌，人很不錯」。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1120808

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