道奇與教士8日進行打擊大戰，貝茲（Mookie Betts）追平隊史紀錄的滿貫轟幫助道奇13比7獲勝。貝茲5打數1安打，但是一擊出去就轟垮了教士，成為道奇本季第11發滿貫轟，他們才在2021年改寫了紀錄，今年有望更上一層樓。兩隊先發投手都被打得很慘，道奇岡索林（Tony Gonsolin）6局失6分，教士魯戈（Seth Lugo）3.1局失8分。
教士第3局率先打出大局，坎普沙諾（Luis Campusano）兩分炮，後面小塔提斯（Fernando Tatis）、馬恰多（Manny Machado）助威單局打5分。
沒想到4局上道奇就展開超級大反攻，亂棒打下3分之後又攻佔滿壘，羅哈斯（Miguel Rojas）敲了德州安打只夠跑回1分，仍維持滿壘。貝茲上來等到0好3壞，通常這時候不該出棒，但貝茲大棒轟出左外野圍牆，滿貫全壘打！
賽後貝茲表示：「身為開路先鋒，首要任務是上壘，我通常不在0好3壞出棒，但這時候我覺得應該趁機多拿分數。」道奇單局海灌8分，貝茲後面兩人都是平飛球出局，事後看來貝茲出大棒是正確的決定。
第6局「基凱」賀南德茲（Enrique Hernandez）陽春炮又帶出道奇另一波猛攻，單局5分斬斷教士的生路。此戰是打擊大戰，雙方合計26安，道奇奧特曼（James Outman）、教士坎普沙諾都繳出4支4「鐵支」。道奇這波以3勝1負拿下系列賽，仍居國西龍頭，教士被甩開到11場勝差。
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