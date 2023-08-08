名模洪曉蕾上月到西班牙旅行，驚傳因急性會厭炎加上交叉感染，在當地住進加護病房並被施行插管急救，幸好病情回穩，上月中就回到台北榮總治療。近日她接受媒體專訪，透露本來前夫王世鈞（現改名：王世騰）本來想替她申請醫療專機，但因為插管被拒，至於在當地醫療費用多少？她表示還沒申請保險，還不知道，未透露具體數字，只說：「錢我都不在乎」。

洪曉蕾上月出國旅行意外遇到驚魂記，據《三立新聞網》報導，對於前夫第一時間飛到當地相救，讓洪曉蕾非常感激，幸好有保險，目前兩人正在申請理賠，除了醫療費、手術費應該沒問題外，王世均飛到西班牙的機票、住宿等，都可一一整理申請，問這回醫療治病花費是否超過百萬？洪曉蕾不願證實，表示不在乎錢，現在健康平安就好。

洪曉蕾和王世均雖然已離婚卻未交惡。（圖／中時資料照片）

洪曉蕾日前帶15歲兒子參加到西班牙的旅行團，途中她忽然感覺身體不適，咽喉腫痛、無法吞嚥，急忙掛急診後，被西班牙當地醫院醫生要求住院，還因此接受插管治療，因留兒子一人在飯店，洪曉蕾打給王世均求救，回到台灣後，洪曉蕾才發文報平安，感恩寫下：「在此要特別謝謝王總裁、䁱菁姐像家人一樣的幫助我們，謝謝趙天麟委員、西班牙代表處劉徳立大使、葉組長、馬秘書，要感謝的人太多無法一一註名，真的謝謝你們。」

對於王世均和家人的不離不棄，洪曉蕾上月底分享康復近況，說：「感恩這些日子裡～鼓勵和關心我的妳和你，還有我最愛的家人，共患難的夥伴超級有力量」，並表示大家是「真心換真心」。回憶過去她和王世均2006年結婚，育有1女1子，期間頻傳兩人大吵、家暴等，被封為「驚世夫妻」，10年後婚姻畫下句點，但兩人並未交惡，洪曉蕾不時也會答應替王世均的事業站台，可說是演藝圈離婚夫妻模範。