日前因洗錢案入獄的民進黨高雄市前議員陳致中，父親節時在獄中寫信給其父、前總統陳水扁，說兩代人走上政治不歸路，無論多麼辛苦都勇敢面對，「我們不願意和其他任何人或任何年代交換位置，不一樣的父親節禮物，父與子的選擇，磨難而承擔」。

陳致中今（8）日在臉書發表《不一樣的父親節禮物》文章，說小時候陳水扁因蓬萊島案坐政治黑牢時，他曾親手做了一張父親節卡片寄到獄中，沒想到長大後，換他在監獄中寫父親節的信給爸爸，「映照這頁信紙的月光當年或也映照那張卡片，不一樣的父親節禮物，父與子的思念，懂得而疼惜」。

陳致中回憶，1997年考完大學聯考後，陳水扁實現諾言帶他去美國參觀甘迺迪總統紀念圖書館，而這也是至今為止父子倆的唯一一次單獨遠遊，當時的情景仍歷歷在目，「不一樣的父親節禮物，父與子的約定，溫柔而堅定」。

「眼見不公不義，豈可獨善其身，要問我們能為台灣做什麼！」陳致中提到，他與父親兩代都走上政治不歸路，但無論多麼辛苦都勇敢面對，「我們不願意和其他任何人或任何年代交換位置，不一樣的父親節禮物，父與子的選擇，磨難而承擔」。

此外，陳致中更透露，這陣子他閱讀《基督山恩仇記》，小說中的冤抑終得平反，正義能夠伸張，未知現實世界會如何，「不一樣的父親節禮物，父與子的歌唱，等待而希望」。