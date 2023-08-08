美中關係不佳，美國對大陸設下嚴格出口管制措施，特別針對人工智慧、先進半導體、軍工等領域，學者林廷輝認為，前總統川普只是打貿易、打關稅，但拜登是要斷大陸筋骨，大陸現在真的不要知道要怎麼辦了，也很難進入強國之列。

拜登政府針對大陸晶片業的制裁，主要針對先進半導體，成熟製程尚未在出口管制的行列，然而近期確有外媒爆料，拜登打算簽署行政命令，限制美國私募股權、風險資本及合資企業在大陸半導體、量子運算和人工智慧領域的投資，恐會全面影響大陸發展高科技產業的機會。

林廷輝提到，「如果這個禮拜，拜登真的簽署相關文件，整個大陸的科技業也好，或者資訊業可能會一夕之間崩盤，大陸現在真的不知道要怎麼處理，要依靠美國又無法向對方示好，這樣下去很難進入強國之列了。」

事實上，早在前總統川普上任後，美國就對大陸祭出多項制裁手段，以確保美國能保持領先位置，但林廷輝認為，拜登比川普更狠，「作法完全不一樣，拜登是要斷大陸筋骨，現在狠不是在高端這一塊，而是連成熟製程都要全部封殺。」

上周，有外媒提到，大陸晶片業在出口管制措施的背景下，積極發展成熟製程，可能在未來主導多項電子產品市場，因此美國正在考慮對三星、SK海力士施壓，限制外國企業在大陸擴張成熟製程產能。