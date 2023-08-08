今（8日）上午南投縣水里鄉苗圃路段（台21縣77公里處），發生兩台砂石車對撞事故，強力撞擊導致兩車車頭全毀，地面流出大量油漬、散落物，警、消獲報後已將受傷的駕駛送醫救治，目前該路段雙向封路，詳細事故原因仍待調查釐清。