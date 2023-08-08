南投嚴重車禍！台21線「2砂石車對撞」車頭全毀雙向封閉 10:382023/08/08 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南投嚴重車禍！台21線「2砂石車對撞」，車頭全毀雙向封閉。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（8日）上午南投縣水里鄉苗圃路段（台21縣77公里處），發生兩台砂石車對撞事故，強力撞擊導致兩車車頭全毀，地面流出大量油漬、散落物，警、消獲報後已將受傷的駕駛送醫救治，目前該路段雙向封路，詳細事故原因仍待調查釐清。 酒醉鬧事！警界陳庭妮遭「醉拳」襲擊 負傷忍痛壓制失控女 勇警緝毒殉職！遺孀遭吸毒兒家暴毆致「眼出血」法官裁定羈押 新北10歲男童過馬路遭機車撞飛「全身傷」家屬心疼 警方回應了 #南投 #砂石車 #對撞 #嚴重車禍 #台21線 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》小貨車銅鑼路段待轉 遭對向車撞飛「3車擠一團」車頭全毀 13:062023/08/06 社會 黑鷹直升機空投500公斤物資進災區 吊掛受困孕婦送醫 10:542023/08/07 社會 精英村放狼煙求援！空勤直升機清晨運補物資 後送孕婦就醫 08:472023/08/07 社會 女不走斑馬線硬穿越車道 慘遭車撞飛亡畫面曝光！ 09:342023/08/07 社會 搶救最前線！消防署特搜隊率先抵達南投仁愛成立搜救行動協調中心 11:092023/08/06 社會 台14人止關忠勇橋引道掏空路面龜裂 埔霧公路全線封閉 10:272023/08/07 生活 啟動中台灣區域治理平台機制 台中特搜隊馳援南投救災 12:402023/08/06 生活 黑鷹持續空中救援南投 投送物資、後送病患就醫 15:342023/08/07 社會 南投救災第4 天 彰化議員帶志工滿載2卡車物資前進災區 17:372023/08/07 社會 支援南投搜救聯隊 自飛瀑露營區、春陽露營區救出5人 19:202023/08/06 社會 南投遭重創雲林來相挺 張麗善派「通路大隊」火速支援 20:152023/08/07 生活 卡努颱風襲捲全台農損逾1.2億 南投占93％成最慘重災區 19:302023/08/06 生活 南投山區豪雨重災 慈濟援助大量物資空運災區 15:262023/08/06 寶島 陳建仁暗酸！藍縣長全出動了 高虹安挺許淑華喊1句網震撼 08:452023/08/08 政治 陳建仁暗諷南投災情遭許淑華反嗆 網看這一幕炸鍋了 23:452023/08/07 政治 災情慘重！南投縣仁愛鄉8日停班停課 高雄3里也跟進 17:252023/08/07 生活 南投縣仁愛鄉兩處路基流失 公路總局評估搶通時間 12:542023/08/06 生活 廬山溫泉區98遊客受困 消防人員架溜索展開救援 15:342023/08/07 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。