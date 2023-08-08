今（8）日是父親節，國民黨籍高雄市前市長韓國瑜也發文祝賀所有的爸爸「父親節快樂」；除此之外，他還提到在父親節這天最感謝「3個人」，直言有了他們人生才完整。網友們看完也表示，「看到韓市長在父親節說出感謝子女真的很溫馨、很感動，祝福您父親節快樂。」

韓國瑜在臉書發文提到，父親這個角色，傳統上的定義是家的支柱、為家人撐起一片天，然而現在這個時代，他看見有許多年輕的父親，因為高房價、長工時、低薪資等外在因素，必須在養家餬口與陪伴家人之間，陷入兩難的抉擇。

對於台灣的父親們，韓國瑜表示，「上一代的父親，面臨時代的變遷，努力學習用新的語言與下一代溝通；這一代的父親，在高速繁忙的生活裡，努力在日常中找到工作與家庭的平衡。」

韓國瑜最後強調，「做父親從來就不容易，感謝我的三個孩子完整了我的人生，讓我體會到為人父的快樂，我也要對所有正在為家庭辛勤打拚的父親、以及代父職的您致上最崇高的敬意，祝福各位在今天這個屬於父親的日子裡，闔家團圓、佳節愉快！」

對於韓國瑜的溫馨發文，網友紛紛留言表示，「世上苦爸爸很多喔，一起努力」、「祝福韓總父親節快樂！閤家平安」、「祝福韓總及天下的爸爸父親節快樂」、「韓總父親節快樂！我們都在等穿雲箭，沒離開喔！」、「祝福韓市長父親節快樂」。