力士7月合併營收為6003萬元，月增加9.13%、年減少33.5%。單月營收已連續3個月呈現月成長走勢，營運逐漸擺脫營運谷底，NB供應鏈庫存過高問題已形緩解，在已見客戶重啟拉貨動能下，下半年起營運將逐季走揚，預期逐季有雙位數的成長力道，毛利率亦可望受惠產品組合優化，明顯優於上半年，並逐漸朝去年產業旺季的毛利率表現靠近。

力士指出，第二季為產業谷底，單季合併營收明顯減少下，使得毛利率下滑至22％，亦導致單季每股虧損0.08元。累計上半年營業損失790.7萬元，稅後淨損109.3萬元，每股稅後虧損0.03元；然預期下半年起營運可望有逐季雙位數成長表現，且將受惠電源供應器與電池MOSFET產品放量出貨，帶動產品組合優化，推升毛利率表現將明顯優於上半年。

展望後市，力士樂觀產業谷底已過，今年可望逐季成長，在庫存去化後，各NB大廠遞延的新機種時程已陸續展開，加上用於電源供應器、電池相關的MOSFET產品具有較長生命週期特性，在國際IDM大廠陸續退出中低壓市場轉往車用領域後，力士現已成各國際NB大廠穩定合作夥伴，而近期AI技術的快速發展，更有機會提前迎接下一波NB汰換潮，推升MOSFET產業拉貨動能。

力士指出，雖由於電子供應鏈在經歷近幾年疫情、大缺貨及通膨、高庫存等問題後，下單與拉貨型態從過去一次預訂量大且長期訂單，轉變為持續性的短期急單，以調節供應鏈庫存，使訂單能見度降低，此已經成為產業趨勢。

另一家MOSFET業者杰力7月營收1.29億元，月增加1.37%、年減少31.9%；累計前7月營收合計9.74億元，年減少41.9%。

杰力主要出貨為NB產品，五大品牌NB皆為其客戶，現階段NB市場持續低迷，多家研調機構、業者多預估今年全球整體PC市場將相較去年衰退10~15%，但2024年有機會受惠疫情時的波段換機潮，帶動產業回到正成長。杰力也持續拉升商用機款比重，藉此拉高毛利率，也有助於長線產品組合表現。