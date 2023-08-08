挪威監管機關Datatilsynet此前在七月指出，如果臉書沒有辦法解決隱私洩露的問題，就會被罰款。Datatilsynet說，Meta在挪威不能收集用戶的資料，例如用戶的實際位置，並使用該資料來對用戶投放廣告。該技術被稱為行為廣告，為大型科技公司常見的商業模式。

監管單位主管Tobias Judin說，從下周一開始，每天開罰100萬。罰款將持續到11月3日。Datatilsynet可以將該罰款決定提交給歐洲資料保護委員會，如果它同意，罰款將成為永久性的。而這樣，也有可能將罰款擴展到歐洲其它國家。

Meta在上周指出，它打算先徵詢歐盟用戶的同意，再允許企業在臉書和Instagram上進行定向廣告。

Judin說，僅靠這一步驟是不夠的，Meta必須停止對個人資料的處理，直到同意機制的啟動。「根據Meta的資料，他們最早需要幾個月的時間來實施。而我們不知道同意機制會是什麼樣子」，同時之間，民眾的隱私每天遭到侵犯。