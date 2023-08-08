衛福部前部長陳時中近日「重出江湖」，不只痛批在野陣營猛打前瞻預算等爭議是「譁眾取寵」，還大力稱讚蔡政府的施政。對此，資深媒體人董智森認為，陳時中此時出現會傷害到民進黨總統參選人賴清德的選情，因他恐會喚起百姓對政府阻擋BNT疫苗進口的回憶。

陳時中6日在北市「全國台南旅外鄉親賴清德後援會成立大會」致詞時稱，政府無論是在還債還是存錢上，都做得非常好，此外，疫情3年來國內的經濟成長也有卓越成績，但在野黨卻無視此種成就，反指著過往建設胡亂汙衊。

董智森昨（7）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德目前的策略，是讓側翼網軍去打在野陣營，自己則走沉穩路線、等著坐收在野陣營分裂的漁翁之利，陳時中此時突然出來刷存在感，會對他造成傷害，因為這會喚起很多人對政府阻擋疫苗、衛福部次長王必勝發生婚外情卻升官等事的回憶。

董智森也研判，陳時中會「重出江湖」批評在野黨，是看到賴清德有機會勝選、要表現給賴看，以免自己之後錯失升官的機會。