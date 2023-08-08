澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，他希望下月出席在印度舉辦的二十國集團領導人峰會（G20 Leaders' Summit）時，能與中國國家主席習近平會面。

澳洲廣播公司（ABC）報導，艾班尼斯說，與中國發展穩定的雙邊關係，符合澳洲的國家利益。他對中國在上週五宣佈取消對澳洲大麥加徵80.5％關稅的決定表示歡迎，並稱這是「一年多的工作成果」。

艾班尼斯表示，「我相信我們有可能在未來即將舉行的G20會議期間再次會面」。他說，澳洲在對中關係方面已經取得進展，但澳洲在貿易、安全和地區穩定方面的基本立場沒有任何改變，坎培拉將繼續為人權和法治發聲。

此前，艾班尼斯是否在今年前往中國進行正式訪問，成為媒體關注焦點。但隨著中國前外交部長秦剛被免去職務，澳中兩國原定於上個月底舉行的外交和戰略對話因此擱置。

據瞭解，澳洲尚未向重新出任中國外長的王毅發出正式邀請。

艾班尼斯上一次與習近平會面，是去年年底在印尼舉行的G20峰會期間，那是自2016年以來兩國最高領導人舉行的首次會晤。