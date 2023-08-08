中國新聞網微信公號8日報導，百餘名醫院院長、書記被查，一台儀器被院長吃掉1600萬（人民幣，下同）回扣。一場醫藥反腐風暴席捲全大陸，也把各地藥企、醫療機構藏汙納垢展現在公眾面前。在持續高壓打擊態勢下，已經有一批醫院一把手和重點職位人員陸續落馬。不完全統計，至少有159名醫院院長、書記被查。其中不乏基層醫院書記、院長「小官巨貪」。

例如，今年2月10日湖南省益陽市南縣法院審理南縣人民醫院前黨委書記童維涉嫌受賄案。於2013年1月至2021年9月期間，為一些單位和個人在藥品集中配送及醫療設備、耗材採購、項目招投標、業務款結算等方面謀取利益共計966.5萬元。

報導稱，商業賄賂在大陸醫藥行業一直是公開的祕密，早在2021年，大陸財政部公布19家醫藥企業行政處罰，包括恒瑞醫藥、步長製藥、賽諾菲等國內外知名藥企。其中，恒瑞醫藥主要涉及虛構費用，包括2018年以非本公司發生的機票等報銷專家講課費、點評費、主持費等。

一方面，企業為了獲取更高的市場占比透過各種管道向院內「滲透」，另一方面，高額回扣也讓供應商、代理商直呼「餵不飽」。

中共中央紀委國家監委網站今年案例：一台進口價1500萬元的醫療器械直線加速器，醫院以3520萬元買入，中間回扣居然被院長吃掉1600萬元。

中新財經報導，「所謂的學術會議太多了，就是為了圈錢，供應商也苦不堪言。」一家醫療器械代理商企業內部人士透露。

據指出，目前業內平均水準是給醫院內部人士提成20％-30％，銷售人員拿到的提成只有很少一部分，有的是扣除醫院「回扣」後約1％，多的也只能到3％左右，「可能1萬元的銷售額，銷售人員扣稅後連100元都拿不到。」

「因為一個科室同類產品供應商不止一家，誰給的『支援』大就用誰的，所以就越抬越高，不過目前我們這個領域的平均默認水準就是30％封頂，再漲餵不起了，也餵不飽。」

代理商直言，一些醫院所謂「大咖」，經常出門豪車、頭等艙，沒事兒被請去開會，而另一邊老百姓卻不得不面對看病太貴。

業內指出，由於此次集中整治明確指向醫藥領域生產、供應、銷售、使用、報銷等重點環節和「關鍵少數」，醫藥企業因此成為反腐的「風暴眼」。

儘管包括恒瑞醫藥在內的多家企業已回應傳聞，但近期大陸A股醫藥板塊仍集體受挫。

與此同時，一些醫藥代表也有點「坐不住」。據媒體報導，在有記者「潛水」的某醫藥行業聊天群，諸多醫藥代表「分享」著各自省分最新反腐動態，忐忑與緊張四溢蔓延。

但在代理商看來，各類「代表」變化早有跡象。

「藥代已經先『走』了一步。」據稱，伴隨前幾年藥品大陸國家集採開展，已經把這部分人的生存空間壓縮了很大一部分，不少藥代已離開這個行業，緊接著就是一些耗材代理商，「很多心血管、骨科代理商已經在倒閉了。」

在跨國醫藥諮詢公司工作的業內人士透露，這幾年不少藥企都在縮減人員，特別是銷售人員。

這些現象反映在企業財報數據上。以恒瑞醫藥為例，其2022年財報顯示，全年銷售費用約為73.48億元，同比下降21.7％。