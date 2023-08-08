Sunny（中間粉色頭髮）表示能以少女時代的身分出道每天都很幸福。（摘自IG）

韓國女團「少女時代」上周六（5日）歡慶出道16週年，不過官方發布成員的手寫信中，卻獨缺Sunny，外界紛紛猜測她與SM娛樂恐將不續約。Sunny今（8日）一早在IG曬出少女時代應援色「玫瑰粉紅色」的圖，發長文證實離開老東家。

Sunny在IG回首出道以來的16年，她說要感謝的人很多，「像我自己一樣珍貴的成員們、我親愛的家人們、默默地陪伴在我們身邊的工作人員們，還有僅憑存在就成為我們力量的粉絲們」，當然也特別點名「感謝19歲的李順圭作為少女時代的Sunny出道，給予很大幫助的SM娛樂，在我16年的演藝生涯中一起同甘共苦的經紀人和公司所有職員們」。

接著表示自己能以少女時代的身分出道，每天與成員們和粉絲SONE見面都很幸福，但現在她要鼓起勇氣，在新的環境下，用不同的視角看待自己。 「感謝了長久以來粉絲不變的支持和外界的關心和喜愛」，不管以後是什麼日子，她都會以「活力素」Sunny的模樣持續前進，分享很多好消息給大家。

SM娛樂今也發出正式公告，文中簡潔有力地寫道「Sunny和本司的專屬合約已經終止，感謝她長期以來陪伴我們，並展現精彩活動，，希望大家能多多支持Sunny之後要走的新道路。」另外，公司理事之一的寶兒（BoA）也在Sunny的告別文底下暖心留言「永遠支持我們順圭（Sunny本名）」。

少女時代擁多首經典作品《Gee》、《Genie》、《Oh!》等，自Jessica在2014年退團之後，就由隊長太妍、Sunny、Tiffany、孝淵、俞利、秀英、潤娥及徐玄繼續以8人形式活動，而目前經紀約仍在SM娛樂，有太妍、孝淵、俞利和潤娥。