工總白皮書記者會(圖／吳靜君攝)

疫情結束與邊境解封下，工商團體過去一直力促，兩岸更多的交流，才能創造兩岸對話契機，工總白皮書內建議，政府應盡速恢復兩岸交流正常化；支持民間赴陸參訪、務實解決兩岸事務問題、以及召開「兩岸國是會議」建立大陸政策的共識。

工總表示，兩岸往來的恢復，今年3月陸委會公布恢復兩岸空運客運航點之規劃，開放10個定期航班與13個包機航點。然而大陸的專業人士來台尚未完全開放，亦即特定資格外，多數是由仍無法申請入台。

儘管陸方已開放台灣團赴大陸旅遊，但是我政府基於對等原則，希望陸方透過「觀光小兩會」協商，並同步開放雙向觀光，因此至今尚未開放陸客來台或國人組團赴陸觀光。

當前兩岸對於對話是否需要「政治前提」認知上有極大分歧，使得兩岸事務已無法透過既有的協商機制獲得解決，政府面對兩岸事務更經常陷入被動，因此如何運用多元管道促成對話，進而增進理解、化解歧見，以解決千頭萬緒的兩岸事務性問題，是擬定對陸政策的當務之急。

對於大陸政策共識，政府大陸的所以顯得被動及總之右絀，救急原因是台灣長期以來缺乏大陸的基本共識，加上面臨大選因素的制約，以致政府能制定防弊而非興利，經常是被動因應，主動出擊，為主對大陸政策。

因此建議政府兩岸交流正常化，支持民間團體赴陸參訪，務實解決兩岸事務問題以及召開兩岸國是會議，建立對大陸的共識。