明霸克露鋼便橋中斷臨時便道搶通了，近百位居民開心下山。

卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致明霸克露鋼便橋受損中斷，公路總局第三區養護工程處於鋼便橋上搭設鋼梁提供居民臨時通行，並於今天上午7點開放，甲仙工務段表示，至目前已經將近百位居民通過鋼便橋，從部落下山。

明霸克露鋼便橋因卡努颱風引進西南氣流誘發玉穗溪大規模土石流，導致鋼便橋受損道路中斷，為能及早解除復興里以上三里鄉親對外通行，公路總局甲仙工務段於玉穗溪水位消退時，立即勘查鋼便橋受損情形，評估於鋼便橋上搭設鋼梁提供居民臨時通行，原訂今天中午完成，經積極趕工提前於上午7時開放，屆時將派員採戒護步行通過，以確保通行安全。

桃源區長杜司偉表示，今日通車相信會超過百人，雖然有很多不方便，但民眾也很開心盡速能夠通行。梅山部落居民指出，明霸克露鋼便橋已可讓行人步行，但需要排隊通過，農民有芒果須運出，盼能盡快開放讓摩托車通行。

甲仙公路段表示，鋼便橋鋼梁人行步道上午分時段開放時間為上午7時、9時、11時，下午分時段開放時間下午13時30分、15時30分、17時30分，可利用公路總局協調之免費接駁客運至六龜新站（清水公園）。

甲仙工務段指出，開放時請依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全。建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全。