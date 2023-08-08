有些人明明條件不錯，但卻容易因為個性或追求方式，讓好感對象備感壓力，進而嚇跑對方，《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯座、牡羊座、金牛座總是親手埋葬了許多戀愛機會，他們往往不會顧慮太多，即使身邊出現桃花也渾然不知。

▍摩羯座

摩羯座對待有望發展的對象，態度一向是認真且端莊的，但相處過程中，往往會造成許多問題，他們總是會用以結婚為前提交往的思維來對待對方，認為這樣十分可靠、討喜，也願意表現真實的一面，而因此嚇跑許多人，也難以意識到錯誤，便覺得這是理所當然。

▍牡羊座

牡羊座若是喜歡誰、想靠近誰，絕不會扭扭捏捏，認為有感覺就要主動出擊、大膽示愛，但也因此把許多桃花給嚇跑，畢竟有很多人，在感情萌芽的階段希望保有一點神秘的距離感，思維沒那麼細膩的牡羊座通常不會顧慮太多。

▍金牛座

單身的金牛座，生活中大多不會有壓迫感，並且把自己安排得充實，讓他們沒時間顧及愛情，甚至身邊出現好的對象都渾然不知，讓對金牛座有好感的人非常難過，往往在他們還未意識到心意之前，對方就已選擇放棄。