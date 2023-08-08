江宏傑日前到日本開記者會，控訴福原愛不遵守日本法院判決，恐將遭「強制執行」，而福原愛隨即提出抗告，雙方爭執不下。而福原愛在2021年就獲青森大學頒發客座副教授職位，近日才終於開課，日本媒體報導，福原愛受聘兩年只開過1次講座，青森大學的公關表示，對於之後的授課合約正在「調整中」。

福原愛和江宏傑2年前宣告5年婚姻畫下句點，而畢業於青森山田中學和青森山田高中的福原愛，2年前獲青森大學邀請開課，希望能請她將奧運經驗分享給學子，但今年4月才正式開課，未料遇上福原愛遭江宏傑指控涉嫌綁架，對此，青森大學第一時間回應要掌握詳細訊息後才能表達立場。

據《女性自身》報導，福原愛離婚後不僅成為青森大學的客座教授，也是WTT（世界桌球大聯盟）的日本區總經理，因福原愛的負面傳聞，曾有知情人士稱電視台恐將不敢再邀她，至於客座教授工作，青森大學的公關表示，福原愛將於今年4月到9月進行講座教學，是否會因私生活影響？公關用書面回應，到目前為止，福原愛只開過一次課。

青森大學公關進一步說，對於今後的授課計畫和契約，目前正在調整中，「雖然只開了一次講座，但學生們的反應非常熱烈」，而學校方面是否會對福原愛提出任何要求？公關回應，福原愛是青森山田系列學校的校友，在桌球史上留下豐厚的功績，站在校方立場，仍希望她能廣泛分享自身經驗和知識給學生，其他並未多談。