【全程字幕】被問總統「整合」參選是遭情勒？ 謝典林沉默3秒表態了 @ChinaTimes

彰化縣議長謝典林退出國民黨後今（8）日首度接受專訪，針對鴻海創辦人郭台銘若最後選擇「獨立參選」的話，謝典林直言「不會幫忙」，也指各縣市議長們恐怕也不會選擇參與。

謝典林今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪，談到2024總統大選局勢，他認為在野陣營必須整合，國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲及郭台銘只要有人不願意合作，最終將會被邊緣化。

謝典林指出，到底要怎麼合作、以誰為主，他與其他縣市的議長們都不會參與，但有意願進行合作的，他們都會願意全力幫忙；謝更坦言，若郭台銘最終選擇獨立參選，那代表整合破局，議長們都不會參與。

謝典林說，他做退黨決定前沒有聯絡過其他議長。主持人王淺秋追問，跟你有同樣意思的正副議長有幾位？之前傳言9個退黨？謝典林說，如果有贏的機會，大家都願意來參與，說不定縣市首長也會參加，但要保送民進黨，大家都不會參與。

謝典林強調，若參選人有了解民意的趨勢，三組分開選，絕對是保送賴清德，那他絕對不要參與，就算他退黨，也不要郭獨立參選。