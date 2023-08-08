新北市長侯友宜主持新北市警局治安會報，頒發獎狀表揚執行公共安全聯合稽查專案工作有功人員。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜主持新北市警局治安會報，頒發獎狀表揚中和警分局祕書室主任侯盛文。（黃世麒攝）

新北市長侯友宜今（8）日上午主持警察局8月份治安會報，侯主持會議前，先頒獎給公共安全聯合稽查維護表現優異同仁，肯定同仁的表現。侯友宜說，公安聯合稽查從犯罪預防開始做起，犯罪預防勝於犯罪偵查重要，公安聯合稽查小組的角色就是減少犯罪。由於今天是父親節，侯向辛苦執勤的同仁致意，更對寶眷的支持表達感謝。

侯友宜指出，今年是疫情解封後第一個的長假，青少年涉足不當場所易發生吸毒、打架滋事等偏差行為，為了減少案件發生與被害，各單位對治安疑慮的場所，若發現違法違規，必然強制斷水斷電，若有違建，則進行拆除，消滅所有藏汙納垢的場所，讓業者卻步，而警察局、消防局、工務局、經發局、拆除大隊都扮演重要角色。

由於今天是父親節，侯友宜向所有執勤中無法回家過節的同仁致意，也向寶眷表達感謝，因警察工作無法像其他公務員能正常上下班，感謝每個家庭的互相扶持，讓新北市市民能安居樂業。

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