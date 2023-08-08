澎湃新聞報導，中國南水北調集團有限公司（中國南水北調）8日透露，受今年第5號颱風杜蘇芮減弱低壓環流和冷空氣共同影響，7月28日以來，海河流域普降大到暴雨，局部地區特大暴雨，海河發生流域性大洪水，南水北調中線範圍暴雨區內海河流域子牙河、永定河、大清河相繼發生編號洪水，流域16條河流發生超警以上洪水，4條河流發生超保證洪水。

最高峰時，中線工程全線175座河渠交叉建築物中81座出現過流，458座左排建築物中159座出現過流，共6座建築物超警戒水位，左岸47座水庫超汛限，工程防汛面臨嚴峻考驗。

8月4日起，隨著水雨情逐步減弱，目前除少數渠段維持I級回應外，其他渠段、工程已逐步降低應急回應等級，恢復正常值守。

大陸水利部、國資委、國家發展改革委、應急管理部等部委高度重視南水北調防汛保安全工作，先後作出安排部署。

截至8月6日，南水北調中線工程運行平穩，水質達標，陶岔渠首入渠流量200立方米／秒，沿線77處分水口門正常供水，水質穩定達標，受水區各城市供水正常。

東線一期工程目前處於非調水期，已積極投入沿線地方防洪排澇。

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