台積電創辦人張忠謀在半導體產業上有崇高地位，《紐約時報》（New York Times）近日刊登他的專訪，將張忠謀形容為「賭場老闆」，但這其實是讚美，凸顯張的謹慎自持以及善於籌謀。

該篇報導列舉美國與全球科技業A咖大人物，報導認為，與近期一直彼此叫囂的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與Meta執行長柏克柏（Mark Zuckerberg）相比，張忠謀顯得審慎自制。

此外，若把全球科技業的技術和商業競爭比擬為打撲克牌，報導認為，張忠謀私下是橋牌高手，可謂是惜字如金的賭場老闆。

張忠謀2018年宣布正式退休，淡出台積電營運，他對該媒體坦言，其實自己更想繼續無人聞問下去。

另外談到陸美科技戰，張忠謀則表示，他並不擔心美國阻止大陸企業獲得尖端半導體技術，他認為美國公司最終將失去業務，而大陸將找到反擊的方法。他也表示，在台積電面臨地緣政治挑戰之際，他對自己不能坐在駕駛座上感到有些遺憾。