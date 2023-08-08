由於美國華府地區即將下起大雷雨，當地政府辦公機關今天提早關閉；美東地區的居民還接到警告，一整天都要留心可能出現的龍捲風、破壞性強風和冰雹。

路透社報導，美國國家氣象局（National Weather Service）表示，從阿拉巴馬州到紐約州西部，有超過2950萬人直到美東時間晚間11時都面臨龍捲風的風險。

國家氣象局表示，風險最大的地區在大西洋海岸中部地區，包括華府。有些地方可能出現風速超過每小時120.7公里的強風，並下起比高爾夫球還大的冰雹。

電力供應狀況追蹤網站PowerOutage.us資料顯示，大西洋海岸南部和中部州有超過80萬用戶無電可用。

由於大雷雨來襲，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）下令紐約、華府、費城、亞特蘭大和巴爾的摩等機場的起飛班機暫時停飛。聯邦航空總署表示，正盡可能讓飛機改道避開風暴。

華府地區的圖書館、博物館、國家動物園、泳池和其他市立及聯邦服務機關也提早關閉。美國人事管理局（Office of Personnel Management）表示，聯邦雇員必須在下午3時之前下班。

航班追蹤網站FlightAware表示，超過2300個美國航班被取消，包括華府雷根國家機場（Reagan National Airport）的95個航班；另有6800個美國航班延誤。

美聯社報導，國家氣象局針對大華府地區發布了龍捲風警報，效期至晚間9時，並發布持續到明天上午的淹水警告。

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