中國海警近日在南沙仁愛礁海域以水砲襲擊菲律賓補給船，牽動地區緊張局勢；分析人士指出，這是中國以「灰色地帶」手法測試美國啟動「美菲互防衛條約」的底線，或美支持菲國是否只是空洞言辭。

菲律賓軍方和海岸防衛隊指控，中國海警5日在菲律賓的補給任務中進行攔截並發射水砲的行為違反國際法，導致其中一艘包租船無法抵達仁愛暗沙。馬尼拉外交部7日召見中國駐菲律賓大使黃溪連。

中國外交部7日則稱菲律賓侵犯中方主權，違反「南海各方行為宣言」，中國海警現場操作專業、克制，無可非議，另點名美國動輒以履行「美菲共同防禦條約」來威脅中方，美方這做法是明目張膽地為菲方侵犯中方主權撐腰打氣。

美國之音今天報導，美菲自1951年簽署「共同防禦條約」，近年來多次強調對菲律賓船隻的武裝襲擊可能會令美國啟動兩國間的這一條約。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年11月在訪問菲律賓時曾表示，對菲律賓武裝部隊、公共船隻和飛機的武裝攻擊將啟動美國在該條約下的共同防禦承諾。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）東南亞項目副研究員納塔勒格瓦（Andreyka Natalegawa）指出，最近幾個月美菲同盟的一個關鍵發展是，兩國試圖對何種情況下互防條約將會生效進行澄清。

他說，當前的措辭是，如果在太平洋上發生對菲律賓船隻或船員的武裝襲擊，關鍵字是「武裝襲擊」。然而，在使用水砲或雷射設備的情況下，是否有資格觸發這些事件存在一些模糊性，而這正是中國的意圖，在「灰色地帶」內操作，低於直接武裝衝突，但仍然有效地干擾菲律賓船隻的方式進行。

美國太平洋司令部聯合情報中心前行動主任舒斯特（Carl Schuster）指出，中國這次水砲襲擊用意在阻止美國與菲律賓以及其他東南亞國家之間不斷擴大的防務合作關係，並試探美國的底線，評估美國對菲律賓支持的保證是否只是空洞言辭。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）亞洲項目研究員帕倫斯沃倫（Prashanth Parameswaran）說，中國認為，它可以在南海採取低於公開武裝衝突門檻的行動，但水砲攻擊事件仍然具有升級性和危險性的可能。