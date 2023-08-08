台中林姓男子前年服用抗憂鬱藥及毒品咖啡包2包後，因懷疑妻子與別的男人有染，他持刀刺殺對方，所幸因她及時撥打119求救而就醫，始未釀成憾事，最高法院駁回上訴，考量林男與妻子成立和解，對方也表示願意原諒他，依殺人未遂罪輕判4年6月定讞。

判決指出，林男在2021年10月21日凌晨1點在住家服藥及吸毒後，懷疑妻子另與他人交往，而與她發生口角爭執後，她走向門口，林嗆聲「你出去試試看」，並從餐具櫃拿取水果刀1把，並將她拖回床上，再朝床上之妻子左手臂、左上腹、左胸等部位刺殺數刀。

林妻的左上腹穿刺傷，且胸腔內造成至少有400毫升的血胸出血，致左胸氣血胸、呼吸衰竭，她自行撥打110求援，經警方據報到場後送醫急救，始倖免於難，警方並當場逮捕於行凶後躺在床上睡覺的林男。

台中高分院斥責林男只因懷疑妻子另與他人交往而發生爭執，即對她持水果刀刺殺數刀，對社會秩序之安定造成嚴重之危害，且林男犯後仍飾詞否認犯行，毫無悔意，犯後態度不佳，但考量他成立和解且獲對方原諒，判刑4年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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