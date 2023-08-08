桃園執行分署除協助轉介社會局提供經濟協助，也向愛心社申請慰問金致贈給劉男當生活費，其他同仁聽聞也自發性捐款購買尿布。(桃園分署提供／蔡依珍桃園傳真)

劉姓單親爸爸獨自照料遭酒駕男撞癱的兒子，雖獲賠200萬，但從5歲顧到18歲，醫療費早已用罄，他一個人做2份工作勉強支應父子生活，卻欠下9年的牌照稅等28.5萬，遭移送桃園執行分署強制扣薪，生活雪上加霜，執行官獲悉主動轉介社會局、同仁也捐款買尿布贈劉子，讓劉男感激不已，讚是最溫馨的父親節。

48歲的劉姓男子是單親爸爸，其兒子5歲時遭酒駕肇事者撞傷，嚴重腦損，摘除左半邊腦部，雖獲賠償金200萬元，但13年來手術、醫療費用及購買生活輔助器具等早已將賠償金耗盡，兒子現在已經18歲，生活仍無法自理，智商停留在5歲，領有重度身心障礙手冊，他靠著工作和兼職做外送，才能負擔沉重的房租、看護與生活醫療費用。

劉男卻因未繳納2014年度至2022年度的汽車燃料費及牌照稅共28.5萬，遭移送桃園執行分署，並被扣押薪資，劉男主動致電申請分期繳款，執行官獲悉劉男家境，主動派員訪視，果真看到坐在輪椅上、頭顱凹陷的劉子。

劉男感嘆車禍發生後，兒子意識不清、只能臥床，這幾年經過復健，慢慢可以坐輪椅，也可以簡單跟人打招呼，然因頭蓋骨取出後無法順利接合回去，頭顱呈現凹陷，手腳也無法施力、抬舉、寫字等，他眼眶泛著淚地說，從5歲顧到18歲，雖然辛苦，但是看到兒子的笑容，就覺得一切都值得了。

桃園分署除協助轉介社會局提供經濟協助，也向愛心社申請慰問金致贈給劉男當生活費，其他同仁聽聞也自發性捐款購買尿布，在父親節前夕送給劉姓父子，劉男獲贈連連稱謝，希望兒子病情持續穩定，不用常常開刀住院，他就不會因常請假遭辭退，盼家裡經濟能好轉。

「執行有愛、公義無礙」是法務部行政執行署的核心理念，執行除了有鐵腕的一面，也有柔情的一隅，桃園分署於執行過程中如發現需要幫助的義務人，即主動關懷訪視並提供適時之助力，以具體行動關懷弱勢義務人，致贈暖心的慰問金，讓民眾感受到愛與關懷，也望能為社會帶來正向與善的循環。

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